Filipijnen verontschuldigen zich voor beelden van Zwitserland en Brazilië in promovideo

De video maakt deel uit van de toeristische campagne ‘Love the Philippines’, die zo’n 900.000 dollar heeft gekost en eind juni werd gelanceerd. Na klachten van oplettende kijkers geeft reclamebureau DDB, dat het filmpje heeft ingeblikt, toe dat een “ongelukkige vergissing” is begaan bij de selectie van de beelden. In de promovideo zijn niet alleen prachtige landschappen uit de Filippijnen te zien, maar ook plaatjes uit Brazilië, Zwitserland, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten, achterhaalde AFP.

De producent laat in een reactie weten het gebruik van buitenlands beeldmateriaal in een campagne waarin de Filipijnen worden gepromoot “hoogst ongepast” te vinden. Een woordvoerder van de Filipijnse dienst voor toerisme reageert bijzonder misnoegd op het incident. “Het agentschap had ons verzekerd dat de beelden origineel en hun eigendom waren”, klinkt het op de Britse openbare omroep BBC. Nadat bleek dat ook beelden uit andere landen gebruikt zijn, werd de video offline gehaald.