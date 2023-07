Crowdfunding voor agent die 17-jarige Nahel doodschoot, levert bijna miljoen euro op: “Schaamtelijk, sluit deze rekening af!”

Een geldinzamelingsactie die werd gelanceerd voor Florian M., de politieagent die de 17-jarige Nahel doodschoot en al ruim 980.000 euro in het laatje bracht, heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. “Ongepast en schandalig”, klinkt het vanuit politieke hoek. Wat mogelijk nog stuitender is: een gelijkaardige steunactie voor de mama van de onfortuinlijke jongeman leverde ‘slechts’ 187.000 euro op.

Een 38-jarige motorrijder van de politie schoot afgelopen dinsdag de zeventienjarige Nahel dood in de Franse stad Nanterre. De agent werd daarvoor door twee onderzoeksrechters aangeklaagd voor “vrijwillige doodslag”. Jean Messiha, ex-woordvoerder van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour, vond dat de agent in kwestie het nogal hard te verduren kreeg en zette daarom via GoFundMe een geldinzamelingsactie op poten. “Een duwtje in de rug voor Florian M., de agent in Nanterre die zijn werk deed maar daar nu een zware prijs voor betaalt”, valt te lezen op het crowdfundingplatform. Ondertussen hebben meer dan 41.000 mensen een bijdrage gestort. De teller staat momenteel op een totaal van net geen miljoen euro, flink wat geld dus.

“Ongepast en schandalig”

De steunactie valt niet in goede aarde bij de Franse politici. Vooral aan de linkerzijde doet de drukgedeelde oproep de wenkbrauwen fronsen. “Dit is een schaamtelijke geldinzamelingsactie. Door steun te verlenen aan een agent die verdacht wordt van vrijwillige doodslag houden jullie de enorme kloof mee in stand. Sluit deze rekening af!”, haalt Olivier Faure, de leider van de socialistische oppositie, stevig uit naar GoFundMe.

Ook Éric Bothorel, lid van Renaissance – de partij van president Emmanuel Macron, voorheen bekend als ‘La République en marche!’ – spuwt zijn gal. “Jean Messiha wakkert het vuur van de rellen nog aan. Het enorme bedrag dat hij nu al inzamelde voor die agent is ongepast en schandalig.”

De politievakbonden daarentegen zijn erg opgetogen door de steunactie. “Van zodra er vraagtekens gesteld worden bij het optreden van een agent, staat hij er alleen voor. Geen wonder dus dat collega’s of vrienden vaak zelf iets op het getouw zetten om de familie te helpen”, aldus vakbondsleider Jean-Christophe Couvy.

“Pijn aan het hart”

De grootmoeder van Nahel reageert vol ongeloof op de massale steun voor de agent die haar kleinzoon dodelijk verwondde. “Dit doet pijn aan het hart. Maar hij zal net als iedereen gestraft worden. Ik heb vertrouwen in het gerecht”, zei ze aan de Franse nieuwszenderBFM TV.

