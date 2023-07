Poetin staat zwak, zegt Zelenski: “Helft van Russische bevolking steunde Wagner-opstand”

In een interview met CNN heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski hard uitgehaald naar zijn Russische ambtsgenoot. “Vladimir Poetin staat zwak, hij verliest de controle over zijn eigen volk.”

Hoe kortstondig ook, de Wagner-opstand van vorige maand, waarbij duizenden gewapende huurlingen en aanhangers van Jevgeni Prigozjin richting Moskou trokken, was zonder twijfel de grootste bedreiging voor Poetins gezag sinds hij in 2000 voor het eerst president werd.

(lees verder onder de foto)

Wagner-troepen onderweg naar Moskou. — © AFP

“Macht brokkelt af”

“Zijn reactie op de opstand was zwak”, zo verklaarde Volodimir Zelenski in een interview met CNN. “Het is duidelijk dat hij niet alles onder controle heeft. Wagner trekt diep in Rusland en neemt bepaalde regio’s zelfs in. Zo makkelijk. Poetin heeft duidelijk geen controle meer. Al de macht die hij ooit had, brokkelt zienderogen af.”

Op (geverifieerde) videobeelden was te zien hoe een deel van de Russische bevolking de Wagner-huurlingen zelfs toejuichte tijdens hun doortocht. “Rapporten van onze inlichtingendiensten tonen aan dat zowat de helft van de Russische bevolking Prigozjin en zijn muiterij steunde”, aldus Zelenski.

“Dat de Krim nog altijd onder Russische bezetting valt, betekent maar één ding: dat de oorlog nog niet voorbij is” Oekraïens president Volodimir Zelenski

Op een persconferentie in Kiev had Zelenski ook zaterdag al verklaard dat de Wagner-opstand “de Russische macht op het slagveld enorm had aangetast” en dat de situatie gunstig zou kunnen uitdraaien voor het Oekraïense tegenoffensief.

De Krim

Op dit moment ligt de focus van Oekraïne nog op het heroveren van het door de Russen bezette grondgebied in het zuiden en oosten van het land, maar het uiteindelijke doel van Zelenski is om ook de Krim terug te winnen. Het schiereiland werd in 2014 door Rusland geannexeerd, in strijd met het internationale recht. “We kunnen ons Oekraïne niet voorstellen zonder de Krim”, aldus Zelenski. “Dat het schiereiland nog altijd onder Russische bezetting valt, betekent maar één ding: dat de oorlog nog niet voorbij is.”

Als de CNN-reporter hem tot slot vraagt of er een scenario mogelijk is waarin er vrede kan zijn zonder de Krim, antwoordde de Oekraïense president kort: “Dan zal het geen overwinning zijn”.