Nieuw internationaal centrum gaat vervolging van Russische agressie in Oekraïne coördineren

In de Nederlandse stad Den Haag is maandag het Internationaal centrum voor de vervolging van de agressie tegen Oekraïne (ICPA) gelanceerd. Het centrum moet in het onderzoek naar de agressie in Oekraïne een belangrijke coördinerende rol spelen bij de opbouw van bewijsmateriaal tegen Russische verantwoordelijken, mogelijk ook tegen president Vladimir Poetin.

Het nieuwe centrum moet “alle nodige middelen voorzien voor het voorbereiden van vervolgingen”, zegt Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders maandag bij de lancering van het ICPA. Het centrum zal worden ingebed in Eurojust, het Europees agentschap dat de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten van de EU-lidstaten coördineert. Oekraïne, verschillende EU-landen (Litouwen, Letland, Estland, Polen en Roemenië), maar ook het Internationaal Strafhof en de VS zijn betrokken bij het ICPA.

Eurojust-voorzitter Ladislav Hamran beklemtoont dat het ICPA geen bevoegdheid heeft om zelf onderzoeken op te starten. Het centrum zal wel dienen als een centraal platform, dat moet helpen om het bewijsmateriaal samen te brengen dat verschillende landen in hun afzonderlijke onderzoeken hebben verzameld. Het biedt de aanklagers in die landen ook de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen en de onderzoeken en de vervolging te coördineren, met het oog op toekomstige processen voor nationale of internationale rechtbanken.

“Met het ICPA bevestigt de EU haar engagement om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor internationale misdaden tijdens de Russische oorlog in Oekraïne ter verantwoording worden geroepen”, zegt Reynders.

“Duidelijk signaal”

Het opstarten van het centrum “is een duidelijk signaal dat de wereld verenigd en standvastig is om Rusland verantwoordelijk te stellen voor zijn misdaden”, zegt ook de Oekraïense procureur-generaal Andriy Kostin.

Het eveneens in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof heeft al internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Russische president president Vladimir Poetin op verdenking van oorlogsmisdaden, zoals het deporteren van minderjarigen uit Oekraïne naar Rusland. Maar het Internationaal Strafhof is enkel bevoegd voor de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid die in Oekraïne worden gepleegd. Voor het misdrijf ‘agressie’ kon tot nu toe geen actie worden ondernomen.

Het misdrijf ‘agressie’ slaat op het plannen of uitvoeren van een agressieoorlog, die in strijd is met de internationale verdragen. Onder meer militaire bezetting, invasie, gewelddadige annexatie en bombardementen kunnen daaronder vallen.