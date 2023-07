Sjojgoe reageert voor het eerst na Wagner-rebellie: “Provocatie zal geen gevolg hebben voor offensief in Oekraïne” — © Reuters

De Russische minister van Defensie Sergei Sjojgoe heeft tijdens een openbaar overleg met Russische militairen voor het gereageerd op de kortstondige Wagner-rebellie. Sjojgoe loofde de “trouw” van het Russische leger in het afstoppen van de opstand. “De poging om de situatie in Rusland te destabiliseren is vooral gefaald door de trouw van het personeel van onze gewapende krachten aan hun eed en hun militaire plicht”.