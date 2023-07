Paus “woedend” na verbranding van Koran in Zweden

Paus Franciscus heeft maandag in een interview met de Emiraatse krant Al-Ittihad zijn “woede en walging” laten optekenen na de koranverbranding in Zweden. “Ieder boek dat als heilig wordt beschouwd, moet gerespecteerd worden uit eerbied voor de gelovigen”, klonk het.

Woensdag werd, op de eerste dag van het islamitische Offerfeest, bij een demonstratie voor een moskee in Stockholm een exemplaar van de Koran in brand gestoken. De Zweedse politie had toestemming gegeven voor het protest, nadat andere acties eerder waren verboden. Het Zweedse gerecht oordeelde echter dat de politie niet het recht heeft om koranverbrandingen te verbieden.

De koranverbranding leidde in vele Arabische landen tot kritiek en protest. Ook in Zweden zelf was er veel kritiek, onder meer van binnenlandminister Hakan Fidan. ““Ik vervloek de verachtelijke daad die is gepleegd tegen ons heilige boek, de heilige Koran”, schreef die op Twitter. “Het is onaanvaardbaar om deze anti-islamitische acties toe te staan onder het mom van vrijheid van meningsuiting. De ogen sluiten voor deze gemene daden, komt neer op medeplichtigheid.”