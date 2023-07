Senegalese opposant roept op tot protest naar aanleiding van toespraak president

Ousmane Sonko werd veroordeeld in een zedenzaak. — © AFP

De Senegalese opposant Ousmane Sonko, die vorige maand veroordeeld werd tot twee jaar gevangenisstraf in een zedenzaak, heeft het Senegalese volk opgeroepen om de komende dagen “massaal naar buiten te treden”.

De aanleiding voor Sonko’s oproep is een aangekondigde toespraak van huidig president Macky Sall, waarin hij mogelijk zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2024 aankondigt.

“We moeten de confrontatie aangaan met het regime van Macky Sall en zeggen dat het niet aan hem is om de kandidaten te kiezen die tegenover elkaar zullen staan bij de volgende presidentsverkiezingen”, zei Sonko in een toespraak op sociale netwerken.

Verkrachting of complot?

Sonko werd vorige maand veroordeeld omdat hij zich in 2020 en 2021 meermaals zou hebben vergrepen aan een medewerkster in een schoonheidssalon. Zelf geeft Sonko toe dat hij het salon bezocht voor rugpijn, maar ontkent hij de verkrachting. Volgens hem is hij slachtoffer van een complot dat president Macky Sall tegen hem smeedt om hem uit de race voor het presidentschap te houden. Door zijn gevangenisstraf kan de 48-jarige Sonko zich namelijk niet verkiesbaar stellen.

Na zijn veroordeling braken rellen uit in Senegal, waarbij meerdere doden vielen. Sonko geldt als een van de belangrijkste politieke opponenten van president Macky Sall. Hij werkte voorafgaand aan zijn politieke carrière voor de belastingdienst van Senegal en bracht toen veel corruptieschandalen naar buiten.