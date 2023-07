Recordaantal faillissementen in Vlaanderen in eerste helft van 2023

In juni werden 670 bedrijven in Vlaanderen failliet verklaard. Dat was het hoogste aantal ooit in een maand juni. Ook eerder in het jaar waren al records gesneuveld. Dat brengt de stand na zes maanden op 3.365 faillissementen, ruim 250 meer dan in dezelfde periode in het recordjaar 2013, aldus GraydonCreditsafe. Op provinciaal niveau waren er semesterrecords in Vlaams-Brabant (571 faillissementen uitgesproken) en West-Vlaanderen (546), terwijl er in Antwerpen een daling was (1.130).

Het handelsinformatiekantoor merkt op dat er nog nooit zo veel jonge ondernemingen onderuitgingen. In de eerste zes maanden van het jaar was in Vlaanderen bijna 47 procent van de failliete ondernemingen minder dan 5 jaar oud.

Daling in Brussel

Over heel België werden er tijdens de eerste zes maanden van het jaar 5.535 bedrijven failliet verklaard. In Wallonië was er een stijging (tot bijna 1.400 faillissementen), maar records blijven nog veraf. In Brussel is het aantal falingen sterk gedaald (naar 761), maar dat heeft volgens GraydonCreditsafe vooral te maken met een gewijzigd beleid waardoor er heel wat bedrijven voor de rechtbank worden gebracht ter ontbinding (in plaats van ter faling).

In verschillende sectoren zit het aantal faillissementen op recordkoers. Dat geldt niet alleen voor de zwaarst getroffen sector, de bouwnijverheid (1.135 faillissementen in de eerste jaarhelft), maar ook voor de transportsector (343) en de garages (193 faillissementen).

Door alle faillissementen kwamen in de eerste jaarhelft meer dan 11.000 banen op de tocht te staan in België. Het grootste dossier was dat van Makro in januari, met volgens de tabellen van GraydonCreditsafe 1.826 jobs.