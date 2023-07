Zes wissels, negen Belgen en drie Duitsers: dit zijn alle trainers in de Jupiler Pro League voor komend seizoen

Met de komst van Alexander Blessin (50) heeft Union als laatste eersteklasser zijn trainer voor het nieuwe seizoen beet. Tijd voor een overzicht, waarin opvalt dat de Belgen in de meerderheid zijn, maar lees dit wel snel, want u weet hoe het gaat. Het wordt (helaas) ook weer aftellen tot het eerste ontslag.

Antwerp: Mark van Bommel (46)

Sinds mei 2022

Als oud-middenvelder van Barcelona, Bayern en Oranje veruit het strafste palmares als speler, maar met de dubbel in zijn eerste jaar Antwerp heeft hij nu ook naam gemaakt als trainer. De Nederlander ligt daardoor weer goed in de markt, maar hij heeft nog een jaar contract en is in gesprek met de club om dat open te breken.

© BELGA

Anderlecht: Brian Riemer (44)

Sinds december 2022

Slaagde er niet in om de meubelen te redden (lees: Anderlecht nog naar de play-offs te loodsen), maar krijgt nu de kans om de voorbereiding te leiden. Mag zijn Deense landgenoot Jesper Fredberg danken voor het vertrouwen, maar heeft wel dringend nieuwe spelers nodig, wil hij dit seizoen wél de doelstellingen halen.

Fredberg (rechts) hield landgenoot Riemer aan boord. — © BELGA

Cercle Brugge: Miron Muslic (40)

Sinds september 2022

Leverde bijzonder straf werk door Cercle van de laatste plaats naar de Europe play-offs (en zesde plaats) te loodsen: het beste resultaat in vijftien jaar tijd. De Oostenrijker kwam daardoor bij heel wat clubs op de lijst te staan, maar bleef aan boord, dus wordt het interessant om zien of hij dat kunstje kan overdoen.

© BELGA

Club Brugge: Ronny Deila (47)

Sinds juni 2023

Wekte Standard weer enigszins tot leven, maar besloot na één jaar al te vertrekken, wat de supporters van de Rouches hem zacht uitgedrukt niet in dank afnemen. Maar na Trond Sollied dus nog eens een Noor aan het roer bij Club, benieuwd of hij net als zijn voorganger twee titels kan pakken. In het buitenland won hij er al vier.

© Isosport

Charleroi: Felice Mazzu (57)

Sinds november 2022

Bij Anderlecht lukte het niet en werd hij ontslagen, maar Charleroi bleek het ideale vangnet. Pakte in zijn eerste periode gemiddeld 1,5 punt per match (over 259 duels) en nu 1,71 (over zeventien duels), dus hoopt dat aan te houden. Meedoen voor de prijzen zoals met Union lijkt met deze ploeg wel te hoog gegrepen.

© BELGA

Eupen: Florian Kohfeldt (40)

Sinds juni 2023

Oud-doelman. Was bijna vier jaar lang trainer van Werder Bremen, maar de resultaten gingen in dalende lijn, tot de club degradeerde. Mocht in 2021 wel Van Bommel opvolgen bij Wolfsburg, maar werd vrij snel weer ontslagen. Doet hij in tegenstelling tot die andere Duitsers – Bernd Storck en Stefan Krämer – het seizoen uit bij Eupen?

© BELGA

Racing Genk: Wouter Vrancken (44)

Sinds mei 2022

Greep op zeer pijnlijke wijze naast de titel in zijn debuutseizoen bij Genk, maar “de tik is verteerd”, zo zei hij vorige week. Is alleszins van plan om nog een paar jaar een gooi te doen naar de oppergaai, want verlengde zijn contract tot 2026. Mogelijk ziet hij net als vorig jaar wel een rist sterkhouders vertrekken.

© BELGA

AA Gent: Hein Vanhaezebrouck (59)

Sinds december 2020

Heeft al zes seizoenen als Gent-coach achter de rug, verdeeld over twee periodes, maar heeft het – ondanks de kritiek die hij af en toe uit – nog altijd naar zijn zin. Na twee jaar zonder Champions’ play-offs moet hij wel weer de aansluiting vinden met de top. Erg benieuwd ook hoe hij de overname van de club straks zal ervaren.

Een vrolijke Vanhaezebrouck, met smaakmaker Orban. — © BELGA

KV Kortrijk: Edward Still (32)

Sinds juli 2023

Met zijn 31 lentes de jongste van de hoop, en zeggen dat hij al twee jobs als T1 achter de rug heeft. Ondanks kwalificatie voor de Europe play-offs (bij Charleroi) en het realiseren van het behoud (bij Eupen) werd hij wel al tweemaal aan de kant geschoven. Durfde het aan om nu ondanks de overnameperikelen in Kortrijk te tekenen.

© BELGA

OH Leuven: Marc Brys (61)

Sinds juni 2020

De oudste én de langstzittende in eerste klasse. Eindigde achtereenvolgens elfde, elfde en tiende met OHL. “Over drie jaar kampioen spelen” luidde zijn ambitie in 2021, dus dan moet het nu bingo zijn, maar da’s natuurlijk onrealistisch. Er werd intern ook even getwijfeld om met hem door te gaan, maar hij behield het vertrouwen.

© Vel

KV Mechelen: Steven Defour (35)

Sinds oktober 2022

Moest door het falen van Danny Buijs overnemen en het hoofdtrainerschap beviel hem blijkbaar voldoende om ermee door te gaan. In Mechelen waren ze erg blij met de finaleplaats in de beker, maar verwachten ze wel meer dan een dertiende plaats. Daarom zijn ze volop bezig om hun coach meer offensieve slagkracht te geven.

© BELGA

RWDM: Vincent Euvrard (41)

Sinds december 2020

Leerde de stiel onder Franky Vercauteren. Maakte van RWDM drie jaar lang een steeds sterker geheel, benieuwd of hij de club na de promotie ook in eerste klasse kan houden. Er was lang twijfel of hij zou mogen aanblijven, want de Amerikaanse eigenaar lonkte naar andere trainers, maar intussen lijkt een wissel van de baan.

Eigenaar John Textor (rechts) behoudt (voorlopig) het vertrouwen in Euvrard. — © BELGA

Standard: Carl Hoefkens (44)

Sinds juni 2023

Werd twee weken geleden voorgesteld, met Yaya Touré als T2. Wie had dát enkele jaren geleden voorspeld? Wil bij Standard bewijzen dat hij vorig seizoen bij Club Brugge, na een schitterende Europese campagne, veel te snel ontslagen werd. Spijkert zijn Frans volop bij, hij beseft dat dat hem alleen maar ten goede kan komen.

Touré (links) en Hoefkens (rechts): opvallende combinatie. — © BELGA

STVV: Thorsten Fink (55)

Sinds juni 2023

Is na Van Bommel de strafste oud-speler onder de trainers. Acht prijzen met Bayern, waaronder de Champions League: niet slecht. Heeft ook als trainer al een palmares, met onder meer twee titels met Basel, en stond op de radar van de Japanse bazen omdat hij ook al bij Vissel Kobe aan de slag was, waar hij Thomas Vermaelen werkte.

© BELGA

Union: Alexander Blessin (50)

Sinds juli 2023

Kon Genoa niet in de Serie A houden of (het seizoen nadien) uitzicht geven op promotie en werd dus ontslagen, maar maakte in België wel voldoende indruk bij Oostende. Bij Union hopen ze het pressingvoetbal van de Duitser snel aanslaat en dat hij de vernieuwde ploeg opnieuw kan laten meestrijden voor de Champions’ play-offs.

© BELGA

Westerlo: Jonas De Roeck (43)

Sinds juli 2021

Deed heel wat ervaring op in de schaduw van enkele Anderlecht-coaches en dat bleek goeie bagage. Bracht Westerlo in zijn eerste seizoen terug naar eerste klasse en ging dan door op zijn elan. Ook bij enkele topclubs is zijn naam intussen gevallen, maar dankzij de ambitieuze Turken zit hij nog goed in ’t Kuipje.