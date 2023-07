Bart Somers geen kandidaat voor voorzitterschap Open VLD

Vlaams minister Bart Somers is geen kandidaat om voorzitter van Open VLD te worden. Dat heeft hij maandag bevestigd in een gesprek met Belga.

“Ik ben vijf jaar voorzitter geweest en heb dat met heel veel plezier en engagement gedaan. Ik ben vandaag minister en doe dat ook met heel veel engagement. Het is niet aan mij om nu die rol te ambiëren. Er zijn ongetwijfeld veel andere en goeie talenten in onze partij”, zo verklaarde Somers.

Als waarnemend voorzitter is premier Alexander De Croo momenteel op zoek naar een opvolger voor Egbert Lachaert, die vorige week ontslag nam. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de komende uren of dagen met een concreet voorstel zal komen, en dan zullen we samen kijken of dit de juiste keuze is”, aldus Somers.

Als opvolger worden onder meer Maggie De Block, Tom Ongena en Vincent Van Quickenborne genoemd.