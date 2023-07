Man zorgt twee weken voor verkeerde kat, tot zijn eigen vermiste kat weer voor de deur staat: “Dáárom lustte ze haar snoepjes dus niet meer”

Een man bood zich afgelopen weekend bij de politie in Ekeren aan met een in Hoboken gevonden kattin waar hij de voorbije twee weken vol toewijding voor gezorgd had, in de veronderstelling dat het om zijn vermiste kattin ging. Tot zijn eigen poes ineens thuis terug voor de deur stond. Dankzij een chip-check kon Marieke, die dus een dubbelgangster heeft, herenigd worden met haar échte baasjes. Het gezin Atbir uit Hoboken is dolblij. “Hij snapte al niet waarom ze ineens haar favoriete snoepjes niet meer lustte.”

Zo’n twee weken geleden trof een bewakingsagent in een verlaten huis in de Hobokense wijk Moretusburg twee katten aan. De fabriek Umicore heeft in de directe omgeving rond de fabriek huizen opgekocht omdat de loodwaarden zeker in het bloed van jonge kinderen te hoog zijn. De huizen staan nu dichtgetimmerd te wachten op afbraak. Maar door vandalisme wordt weleens zo’n plaat verwijderd en in dit geval waren twee katten in een kelder gesukkeld. De dieren konden er niet meer uit. Toen de bewakingsagent zijn ronde deed, was één kat al overleden, en de andere in onderkomen toestand.

Het bericht werd op Facebook gedeeld. Een man uit Ekeren meende in de overlevende gestreepte tijgerkattin zijn eigen vermiste kattin te herkennen. Op dat vlak is het verhaal niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om een man die vroeger ook in de wijk Moretusburg woonde en recent verhuisd was. Hij vreesde dat zijn kattin op haar sokken was teruggekeerd.

Chip-check

Met veel toewijding probeerde hij het graatmagere diertje er weer bovenop te helpen. Hij merkte wel kleine verschillen, maar weet dit aan de slechte conditie van de poes. Tot ineens het voorbije weekend zijn échte eigen kattin weer voor zijn deur stond.

“Meneer zag zijn vergissing in en is toen met de poes voor een chip-check naar ons politiebureau in Ekeren gegaan”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Door het uitlezen van de chip konden de baasjes meteen opgespoord worden.” (Lees verder onder de foto)

De familie Atbir na anderhalve maand herenigd met Marieke bij de politie in Ekeren. — © rr

Voor Mariam (19), Yussef (13) en Sarah (10) kon de vakantie niet mooier beginnen. “Hun verdriet was groot toen Marieke anderhalve maand geleden verdween”, vertelt mama Rosita Leonardo, die samen met haar man Brahim Atbir en de kinderen direct hun kattin in Ekeren ging ophalen. “Ze heeft ooit een nestje gehad, waar wij drie kleintjes van hebben gehouden en de rest aan collega’s heb kunnen doorplaatsen. Na haar eerste nestje werd Marieke gesteriliseerd, maar we hebben dus nog kinderen van haar. Het voelt aan alsof onze kattenfamilie weer compleet is. Ook onze andere katten zijn enorm content. Ze herkenden elkaar meteen.”

Marieke is drie jaar. “We zijn ooit haar zoon kort kwijt geweest. Toen bleek dat zijn chip-gegevens nog afgeschermd stonden. Door de privacygegevens moet je toestemming geven om je gegevens op catid.be openbaar te maken. We hebben dat toen direct voor al onze vier katten in orde laten maken, en gelukkig maar, anders hadden we Marieke nooit zo snel teruggekregen nu.”

In kelder gesukkeld

Marieke verdween anderhalve maand geleden. Waarschijnlijk heeft ze al die tijd in die kelder opgesloten gezeten. “Ik had het in het begin wel op Facebook gedeeld, maar de laatste tijd niet meer, en had die oproep die de bewakingsagent geplaatst te laat gezien. Maar omdat ze al was opgehaald dacht ik dat die man zeker was dat het om zijn kattin ging. Wij zijn die meneer heel dankbaar dat hij gedurende twee weken zo goed voor Marieke gezorgd heeft. Naar het schijnt vond hij het wel gek dat ze haar favoriete snoepjes niet meer lustte.”

Omgekeerd leidde het bij de familie Atbir geen twijfel dat het om hun Marieke ging. “Bij ons lustte ze haar favoriete snoepjes wél weer meteen”, lacht Rosita. “Mijn man is trambestuurder en had de late shift die eerste nacht. Toen hij rond twee uur in bed kwam liggen, nestelde Marieke zich zoals altijd op zijn borst. Dat was een emotioneel moment voor ons om te zien. Wij zijn haar redder heel dankbaar. Maar het is handig om altijd even de chip te laten uitlezen als je een kat vindt.”

De familie Atbir woont nog als een van de laatste gezinnen rond de fabriek. “We zijn aan het bouwen. Als ons huis klaar is, vertrekken we ook.”