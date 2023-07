Uittocht Rock Werchter loopt gesmeerd: “Een derde van de kampeerders ging zondag al naar huis”

Met een volledig uitverkocht Rock Werchter, trokken elke festivaldag 88.000 bezoekers - waarvan 67.500 combi’s en 20.500 dagtickets - naar de heilige wei. De meeste bezoekers kwamen – uiteraard – uit België, gevolgd door Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Israël, Luxemburg, Ierland, de Verenigde Staten en Italië. In totaal zijn er in 106 landen tickets verkocht.

Meer dan 50.000 hadden op Rock Werchter ook hun tent opgeslagen, onder meer 28.000 op The Hive en 3.500 op The Hive Resort. Allen moesten ze ook weer naar huis keren, en toch verliep de uittocht heel rustig.

LEES OOK. Rock Werchter zit erop, maar wat valt er te onthouden?

“Eigenlijk is dat meestal wel zo na Rock Werchter”, zegt de Haachtse burgemeester Steven Swiggers (Open VLD). “De mensen keren gespreid terug naar huis. De mensen met een dagticket zijn natuurlijk op zondag al naar huis gegaan. Daarnaast deed ongeveer een derde van de kampeerders dat toen ook al.”

Op maandagochtend kwam de stroom al rond 8 uur op gang. “Ze weten dat de campings om 13 uur leeg moeten zijn”, aldus nog Swiggers. “Dit jaar was bijna iedereen iets voor de middag al vertrokken.” (Lees verder onder de foto).

© jct

De vlotte uittocht zorgde er ook voor dat de perimeter waarbinnen geen gemotoriseerd verkeer toegelaten was al vroeger kon worden opgeheven. “De perimeter op Werchter-Brug, Haachtsesteenweg, Nieuwebaan en Provinciebaan kon dit jaar zelfs voor 13 uur weer worden opgeheven”, bevestigde de Rotselaarse burgemeester Jelle Wouters (CD&V), die ook De Lijn voor haar werk wil feliciteren. “De pendelbussen die gratis door De Lijn op twee routes - Leuven - Haacht en Aarschot - Werchter - werden aangeboden, leverden goed werk.” (Lees verder onder de foto)

De perimeter kon zelfs vroeger worden vrijgegeven. — © jct

LEES OOK. Rock Werchter overleefd, maar niet te spreken over de prijzenpolitiek: “De organisatie zoekt de limieten op”

Ook bij Live Nation waren ze tevreden over de rustige terugkeer. “Af en toe was het even kort wachten aan de pendelbus naar Leuven of moesten automobilisten een beetje aanschuiven op de weg”, aldus Nele Bigaré. “Maar eigenlijk is er verder niets noemenswaardig gebeurd.” (Lees verder onder de foto)

© jct

Niet alleen de uittocht verliep rustig, ook de nachten verliepen rustiger dan andere jaren. Zo getuigt burgemeester Swiggers. “Het was duidelijk rustiger op de campings”, aldus Swiggers, die in de temperaturen een oorzaak hiervan ziet. “De temperatuur daalde ’s avonds gevoelig. Het koelde duidelijk af, waardoor de festivalgangers wellicht sneller hun tent inkropen.”

Rustig waren de festivalgangers in ieder geval als ze hun tocht naar huis inzetten. Velen waren zelfs hun stem geheel of gedeeltelijk verloren. Op de Provinciebaan was er nog weinig geluid te horen.