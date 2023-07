Australische skydiver test nieuwe sprong, maar sterft na crash

Melissa Porter, een 29-jarige Australische professionele parachutespringster, was twee weken geleden in Houston in de Amerikaanse staat Texas om een nieuwe techniek uit te proberen. De vrouw werkte als instructeur en had zich een maand lang voorbereid op de nieuwe sprong, maar op 24 juni liep het mis.

Toeschouwers zagen hoe de vrouw in de lucht haar parachute opende, maar ook hoe ze daarna hard neerkwam in ondiep water. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar werd er doodverklaard. Een onderzoek moet nu uitwijzen of de vrouw al medische problemen had tijdens haar sprong, of dat ze gedood werd door de impact.

Liefhebbers van de sport reageren geschokt op haar overlijden. “Ze stierf terwijl ze deed waar ze van hield”, vertelde haar moeder aan de Australische pers. “Ze hield ervan, dat was haar happy place. Ze zal voor altijd in de lucht zijn en nu over de wereld zwerven.”

In mei had Porter nog deelgenomen aan een recordpoging waarbij 23 vrouwen achter elkaar uit een vliegtuig sprongen in het Australische Toogoolawah. Haar vrienden plannen nu ook een skydive-eerbetoon voor haar.