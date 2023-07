Fietser (72) die levensgevaarlijk gewond raakte, werd gracht ingeduwd door bestuurder van speedpedelec

Veldegem/Ruddervoorde/Zwevezele

De 72-jarige fietser die zondagmiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een val in een gracht in Veldegem was niet het slachtoffer van een ongeval, maar wel van verkeersagressie. Na een discussie zou de man door de bestuurder van een speedpedelec de gracht zijn ingeduwd, waar hij slecht neerkwam. De politie kon de vermoedelijke dader intussen opsporen.