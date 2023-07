Rijinstructeur wekenlang gestalkt en met de dood bedreigd door studente: “Politie nam mij niet ernstig omdat ik een man ben”

Rijinstructeur Bob werd wekenlang gestalkt door een van zijn leerlingen. Zes jaar na de feiten voelt hij zich nog altijd niet veilig. “Ik kijk altijd om me heen wanneer ik naar buiten ga”, getuigt de vijftiger. “Soms voel ik die angst opnieuw en hoor ik het stemmetje in mijn hoofd dat me zegt dat ik voorzichtig moet zijn.”

Voor de man uit Lancashire begon zijn nachtmerrie twee dagen nadat een van zijn vrouwelijke leerlingen geslaagd was voor haar rijexamen. “Donna stuurde me een sms’je en schreef dat ze stiekem had gehoopt dat ze niet geslaagd zou zijn, zodat ze meer tijd met mij zou kunnen doorbrengen”, herinnert de Britse rijinstructeur zich. “Ik antwoordde niet, maar de vrouw stuurde me het ene na het andere berichtje.”

LEES OOK. Ze was “obsessief verliefd” op de muziekleraar van haar dochter : dokter moet 10 jaar de cel in nadat ze liefdesrivale probeert te doden

Het bleef niet bij die ene nacht, sindsdien bleef de twintiger de man voortdurend belagen. “Ze stuurde sms’jes, belde me en sprak tot vijftien keer per nacht een voicemailbericht in. Donna probeerde ook vriendschap met me te sluiten op Facebook en schreef mij verschillende brieven. De ene keer wilde ze me omhelzen, de andere keer zou ze me pijn doen en dreigde ze te verwonden als ik niet inging op haar avances. Maar toen ik de politie belde, kreeg ik te horen dat ze niets konden doen.” Nadat hij haar nummer blokkeerde, schafte ze zichzelf een nieuwe simkaart aan.

Naar huis gevolgd

Op een avond had de vrouw Bob naar huis gevolgd. “Ze stuurde een sms dat ze aan mijn woning in Thornton Cleveleys stond en met me wilde praten”, zegt hij in een interview met de BBC. “Hoewel ik een volwassen man ben, voelde ik me op dat moment erg kwetsbaar en angstig. De volgende avond stond Donna opnieuw aan de deur. Ze belde aan - ik herkende haar toen ik uit het raam keek - en probeerde me ook acht keer te telefoneren. Ze dreigde met zelfmoord, tenzij ik de deur zou openen.”

Voor Bob was het welletjes geweest: hij belde een zoveelste keer naar de politie. “Enkele minuten later zag ik een politieauto opduiken en werd ze opgepakt.” In de zomer van 2017 kreeg Donna een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een straatverbod opgelegd. “Dat kon haar er niet van weerhouden om mij met de dood te bedreigen, waarna ze opnieuw een voorwaardelijke celstraf heeft gekregen.”

Verstikkend

Volgens Bob hadden die gebeurtenissen een blijvende impact op zijn leven. “Het is verschrikkelijk, bijna verstikkend. Het verandert je leven en hoe je over andere mensen denkt. Je hebt het gevoel dat de politie je niet ernstig neemt, omdat je een man bent. Sommige mensen denken misschien dat het onschuldig is, want het is ‘maar’ een vrouw die je gewoon wat aandacht schenkt. Dat is het niet, want de aandacht is ongewenst en heb ik nooit beantwoord. Ik ben nu bijzonder voorzichtig en kijk altijd om me heen wanneer ik naar buiten ga. Ik voel me niet veilig.”

LEES OOK. Karen vreesde maandenlang voor haar leven door “psychische terreur” van stalker: “De politie? Daar lachte hij mee”

“Ook nu nog, zes jaar later, doet een beltoon laat op de avond me soms denken aan die verschrikkelijke tijd. Vorige week kreeg ik ’s avonds laat een telefoontje van een nummer dat ik niet herkende. Heel even voelde ik weer die angst en hoorde ik het stemmetje in mijn hoofd dat me zei dat ik voorzichtig moest zijn.”