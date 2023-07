Auteur Mario Vargas Llosa opnieuw in het ziekenhuis met Covid-19

De 87-jarige Spaans-Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa, die in 2010 de Nobelprijs voor literatuur won, is zaterdag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Het is al de tweede keer in vijftien maanden dat hij in het ziekenhuis ligt wegens het coronavirus, melden zijn kinderen maandag.

“Gezien de mediabelangstelling voor de gezondheidstoestand van onze vader, kondigen we aan dat hij sinds zaterdag in het ziekenhuis ligt nadat hij positief testte op Covid-19”, klinkt het in een verklaring.

Ze zeggen niet in welke stad of in welk ziekenhuis hij is opgenomen. De Peruaanse schrijver werd in 1993 geneutraliseerd tot Spanjaard en woont momenteel in Madrid. Hij werd in april vorig jaar al eens gehospitaliseerd na een coronabesmetting.

De in 1936 in Arequipa, Peru, geboren maatschappelijk geëngageerde auteur won in 2010 de Nobelprijs voor literatuur.