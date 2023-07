Meryame Kitir (Vooruit) stapt uit de politiek: “Tijd om te stoppen en iets nieuws te beginnen”

“Het is tijd om te stoppen met de politiek en iets nieuws te beginnen”, schrijft Kitir op sociale media. “Ik ben dankbaar voor wat ik in die 17 jaar heb kunnen opbouwen. Van de fabrieksband tot minister. Van Maasmechelen tot Congo. Van de wijken tot bij de presidenten. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest.”

Haar toekomst ligt nog niet vast, voegt ze er nog aan toe. “Ik zal het de volgende tijd ontdekken”, schrijft ze. “Ik draag een rugzak vol ervaring en netwerken die ik graag maatschappelijk wil blijven inzetten. Dit zal mijn laatste mandaat zijn. Tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Meryame Kitir was minister van Ontwikkelingssamenwerking in de federale regering van premier De Croo en verraste door half oktober plots een rustperiode aan te kondigen “op doktersvoorschrift” vanwege haar mentale gezondheid. In december bleek dat een terugkeer niet mogelijk zou zijn. Uit een interne audit bleek dat het vertrouwen tussen haar en een aantal medewerkers niet te herstellen was. In mei keerde ze terug naar de Kamer, maar die terugkeer duurde dus niet lang.

Voor zij in 2007 in de nationale politiek stapte, was Kitir arbeidster en vakbondsafgevaardigde bij Ford Genk. In de loop van de vorige legislatuur, toen haar partij in de oppositie zat, schopte ze het tot fractieleidster van de Vlaamse socialisten in de Kamer. In 2020 schoof partijvoorzitter Conner Rousseau haar dan naar voren als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid.