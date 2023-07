Hoe duur zijn de straten van de grote steden in Vlaanderen: bekijk het hier

In Gent en Leuven liggen de prijzen het hoogst, dat is geen verrassing. Maar welke straten er echt met de hoofdvogel gaan lopen, is dat mogelijk wel. Wie benieuwd is naar zijn eigen straat, kan hieronder de lijst raadplegen.

Antwerpen

In Antwerpen liggen de prijzen per vierkante meter het hoogst op het vernieuwde Eilandje. Niet verwonderlijk als je weet dat er vooral exclusieve nieuwbouwappartementen gebouwd worden die allemaal voldoen aan de laatste normen. (lees verder onder de tabel)

Gent

In Gent kijken veel mensen op van de duurste straten in het centrum waar vooral gewinkeld kan worden. Maar bij de goedkoopste straten zijn er minder vragen, die liggen voornamelijk in Desteldonkdorp (1.915 euro/ vierkante meter). (lees verder onder de tabel)

Leuven

Leuven maakt opnieuw zijn reputatie waar. De vraag naar woningen is hoog en het aanbod is beperkt. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt er op 3.329 euro. (lees verder onder de tabel)

Mechelen

Wie al wel eens de originele monopolie speelt zal de Mechelse Bruul we kennen, in realiteit is het dus een zijstraat van de Bruul - de Geitestraat - die zich de duurste straat mag noemen. In Mechelen ligt de duurste straat (3.267 euro/ vierkante meter) overigens nog onder het Leuvense gemiddelde. (lees verder onder de tabel)

Brugge

Zon, zee en strand vind je op de Zeedijk en dat vertaalt zich naar de prijzen. Daar betaal je al gauw 4.322 euro per vierkante meter. Wie in brugge iets betaalbaarder wil vinden, kan eens kijken in de Lettenburgweg (2.227 euro/ vierkante meter). (lees verder onder de tabel)

Oostende

Niet enkel in Brugge scoort een plekje aan het water. Ook in Oostende is de Albert I-promenade de duurste plek om te wonen. Voor een appartement betaal je zo’n 2.773 euro per vierkante meter. (lees verder onder de tabel)

Hasselt

In de Guido Gezellestraat in Hasselt staan enkele prachtige bakstenen huizen en dat vertaalt zich ook naar de prijs. Je betaalt er gemiddeld 3.163 euro per vierkante meter. De gemiddeld goedkoopste hoofdstad biedt ook enkele opportuniteiten. In de Egelstraat betaal je nog 1.789 euro per vierkante meter.

