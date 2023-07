Met veel preventieve aanhoudingen werden hevige rellen in Brussel voorkomen. — © if, Belga

De Brusselse politie verrichtte de voorbije dagen wel 200 preventieve aanhoudingen, veelal van minderjarigen. De politie-aanpak lijkt een succes, want de Franse rellen waaiden niet echt over. “Maar op lange termijn is de schade enorm.”