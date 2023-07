Vermeend slachtoffer getuigt op proces tegen Kevin Spacey: “Hij greep me zo hard in het kruis dat ik bijna van de weg raakte”

Het verhoor van een van de vier mannen die Spacey beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik, werd maandag getoond in de rechtbank. “Hij betastte me op publieke plaatsen, en probeerde om mijn handen op zijn lichaam te leggen”, aldus de man. “Hij probeerde me te betasten en daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij.”

Volgens de man gebeurde dat toen de acteur artistiek directeur was van het Old Vic-theater in Londen. In die periode, in vijf jaar tijd, gebeurde het meer dan tien keer dat Spacey zijn hand op zijn penis legde of hem bij zijn kruis greep en dat op verschillende plaatsen, onder meer in de auto en in de lift.

Auto

Nog in dat verhoor zei de man dat hij begin jaren 2000 in de auto zat met Spacey toen ze naar het befaamde White Tiara-bal van Elton John gingen. “Hij greep me zo hard in mijn kruis dat ik bijna van de weg raakte met de auto. Het was echt hard, het deed pijn. Ik dreigde ermee hem uit de auto te zetten, maar hij lachte. Ik zal het nooit vergeten.”

In de jaren waarin Spacey zich vergrepen zou hebben aan de man, was die naar eigen zeggen in de war over zijn geaardheid. “En toch zat hij altijd aan mijn lichaam, wat heel vreemd was voor mij. Het voelde heel akelig en vreemd om zijn man te zijn. Hij begon dan over mijn been te wrijven, over mijn nek ook. Ik had een job en een hypotheek, het voelde echt ongemakkelijk. En hij lachte als ik hem vroeg te stoppen.”

Eerste keer

De eerste keer dat Spacey hem aanraakte, omschrijft de man als een “gigantische schok”. “Ik heb zijn hand onmiddellijk weggeduwd.” De advocaat van Spacey vroeg hem in de rechtbank of hij niet geflatteerd was dat de acteur op hem viel. “Nooit”, antwoordde hij, waarna hij benadrukte dat hij het Spacey duidelijk gemaakt had dat hij er niet van gediend was. “Doe dat niet meer, heb ik hem gezegd. Ik heb dat niet graag.”

Vervelend vond hij ook wanneer de acteur hem belde en vroeg om iets te brengen naar zijn appartement. “Vaak was hij dan half naakt of helemaal naakt en probeerde hij meteen iets”, zei hij.

“Toon bewijzen”

Volgens een advocaat van Spacey heeft een van de vermeende slachtoffers van de acteur een feitelijke fout gemaakt in zijn getuigenis. Over het feest van Elton John met name, waar de man naar eigen zeggen in 2004 of 2005 met Spacey naartoe was gegaan. “Dat is volledig onwaar”, zei Patrick Gibbs KC. “Kevin Spacey is daar maar één keer naartoe gegaan en dat was in 2001.” Het vermeende slachtoffer repliceerde dat hij zich veel details niet meer herinnert en zich het jaartal dus mogelijk verkeerd herinnert. “Maar dan moet je bewijsmateriaal hebben”, zei Gibbs daarop.