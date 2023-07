Dit is de duurste straat om te wonen in Vlaanderen

De Vogelmarkt in Gent (4.820 euro/vierkante meter) en het Rector De Somerplein in Leuven (4.639 euro/vierkante meter) zijn de duurste straten in de grote steden. Beide streven naar de koppositie maar omdat een appartement in Gent nog duurder is per vierkante meter, wint de stad uiteindelijk toch het pleit. De twee steden maken hun reputatie trouwens waar. De 64ste duurste straten in Vlaanderen liggen in Gent of Leuven, dat blijkt uit de recentste prijsmeter van Immoweb. Zij berekenden de prijs per vierkante meter in elke straat voor de steden Gent, Leuven, Antwerpen, Mechelen, Oostende, Brugge en Hasselt. “Omdat we voor die steden voldoende gegevens hebben om voor elke straat een zo juist mogelijke prijs te berekenen”, duidt vastgoedeconoom Jonathan Frisch. “We nemen hiervoor de laatst geafficheerde vraagprijzen op onze site maar nemen ook enkele andere parameters mee zoals gelijkaardige panden in de buurt.”

Dat het Eilandje in Antwerpen hoger scoort dan dure wijken zoals het Zuid of Zurenborg heeft vooral te maken met de prijsberekening per vierkante meters. “In sommige straten heb je misschien hele mooie, grote en dure huizen. Terwijl je in andere straten kleine huisjes hebt dicht tegen elkaar. De dure huizen zullen nog altijd duurder zijn maar vooral omdat er meer vierkante meters zijn. Wij kijken daarom liever naar de prijs per vierkante meter, dan kan je op een meer objectieve basis vergelijken. En dan kom je tot enkele opvallende vaststellingen.”

Locatie

Immoweb weet evenwel niet of de vraagprijs van een woning uiteindelijk ook de definitieve prijs is. “Dat klopt, we kennen alleen de uiteindelijke vraagprijs van de advertentie. Maar dankzij een grote hoeveelheid gegevens, een robuuste methodologie en de actualiteit zijn we in staat om zeer nauwkeurige marktprijzen te bepalen.”

Dat locatie een belangrijke parameter is voor de prijs, weet elke makelaar. “Maar hoe definieer je ‘locatie’ dan precies. Uit onze lijst kunnen we opmaken dat ten eerste de nabijheid van het centrum een rol speelt, de omgeving denk maar aan een park of water in de buurt en tot slot de vervoersmogelijkheden. Onder andere deze drie dingen bepalen uiteindelijk sterk de prijs.”

Uit de laatste prijsmeter van het zoekertjesplatform blijkt ook dat de woningprijzen in steden er nog maar lichtjes op vooruitgaan, terwijl de stijgingen in de bijhorende provincies veel meer uitgesproken blijven. Zo stegen de prijzen in Gent het laatste half jaar nog met slechts 1,4 procent, terwijl de provincie Oost-Vlaanderen een prijsstijging kende van 4,1 procent. Enkel Antwerpen blijkt de uitzondering, daar stegen de prijzen feller ten opzichte van de provincie, met respectievelijk 2,7 procent versus 2,2 procent.