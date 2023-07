Wagner-baas Prigozjin laat na week radiostilte opnieuw iets van zich horen

Jevgeni Prigozjin heeft na een week radiostilte opnieuw iets van zich laten horen. Op de berichtendienst Telegram is een geluidsopname verschenen van de Wagner-baas, waarin hij zijn aanhangers bedankt en nog eens vertelt over de opstand.

Het is het eerste teken van leven van Prigozjin sinds 26 juni, toen hij ook een audiobericht op Telegram plaatste. Volgens de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko is Prigozjin aangekomen in Minsk, maar tot nog toe is hij niet in het openbaar verschenen. Er zijn geen beelden van hem beschikbaar sinds hij zaterdagavond 24 juni Rostov aan de Don verliet na het afblazen van de muiterij tegen de Russische legerleiding.

In de nieuwe spraakopname gaat Prigozjin net als een week eerder in op de opstand (of “mars voor rechtvaardigheid”), die zou zijn bedoeld om “te vechten tegen verraders” en om de Russische samenleving te mobiliseren. “En ik denk dat dat goed gelukt is”, zo klonk hij. Ook zei hij dat de Russen in de nabije toekomst weer overwinningen aan het front kunnen verwachten. Het is niet duidelijk of hij bedoelt dat Wagner weer in Oekraïne zal vechten, zij aan zij met de Russische strijdkrachten.

Websites geblokkeerd

Maandag werden ook verschillende websites met onofficiële verkiezingsreclame voor Prigozjin geblokkeerd. Daarop werd de Wagner-leider voorgesteld als de beschermer van Rusland, met het oog op de presidentsverkiezingen van 2024. Zo maakte de organisatie Roskomswoboda bekend, die censuur op het Russische internet probeert te bestrijden. Het is niet duidelijk wie de websites eerder had gelanceerd.

In het verleden maakte Prigozjin al duidelijk dat hij geen politieke ambities koestert, maar volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zou de Wagner-topman zijn invloed wel eens kunnen gebruiken in de nakende verkiezingen.