Israël valt opnieuw doelen aan op Westelijke Jordaanoever: één Palestijn gedood

Palestijnen staken uit protest banden in brand na de dood van één persoon bij een Israëlische aanval. — © REUTERS

Te midden van toenemende confrontaties op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een aanval uitgevoerd op de Palestijnse stad Jenin. Daarbij is één Palestijn overleden.

“Een inwoner werd gedood en een andere ernstig gewond door beschietingen in het (Israëlische) bezette gebied van Jenin”, verklaarde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Het Israëlische leger zei dat zijn troepen het gemunt hadden op “terroristische infrastructuur” in het gebied rond Jenin. Volgens Israëlische media werd één Palestijn gedood.

De luchtaanvallen troffen onder andere een commando- en communicatiecentrum dat werd gebruikt als wapenopslagplaats, ontmoetingsplaats voor terroristen en observatiepost, zeiden het leger en de Israëlische binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet in een verklaring die werd geciteerd door de Jerusalem Post. Volgens het rapport was er in heel Jenin sprake van stroomuitval.

Volgens Israëlische media luidden de luchtaanvallen een grootschalig offensief in, genaamd ‘Huis en Tuin’.

De veiligheidssituatie in Israël en de Palestijnse Gebieden is al lange tijd gespannen. Steeds weer komt het tot confrontaties. Sinds het begin van het jaar zijn al zowat 130 Palestijnen gedood bij Israëlische legeroperaties, gewelddadige confrontaties of bij eigen aanslagen. Tegelijk kwamen zowat 20 Israëli’s, een Oekraïense vrouw en een Italiaan om het leven bij aanslagen.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. De Palestijnen willen de gebieden voor een eigen staat.