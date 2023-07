De bestelwagen van Wim en Conny stond drie dagen lang geblokkeerd op de parking van café De Jachthoorn. — © if

De bestelwagen van een koppel uit het gehucht Lebeke in Outer (Ninove) werd afgelopen weekend zo’n 72 uur bewust geblokkeerd. Wim Buyl en Conny De Blander hadden hun voertuig uitgeleend aan een ex-cafébaas die zijn spullen wou verhuizen, maar dat was buiten de eigenaar van het pand gerekend. “We werden afgestraft omdat we iemand wilden helpen.”