Israël lanceert zwaarste aanval in 20 jaar op Palestijns vluchtelingenkamp: “Het bezettingsleger is uit op wraak”

Israël lanceerde gisteren de grootste aanval op de bezette Westelijke Jordaanoever in bijna 20 jaar. Met honderden soldaten en luchtaanvallen probeert het een “bolwerk van terroristen” uit te schakelen in de stad Jenin.

Bij de aanval maandag werden minstens acht Palestijnen gedood. Dat meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat ervan uit gaat dat de dodentol verder zal oplopen omdat er onder de tientallen gewonden een aantal slecht aan toe zijn en er nog steeds gevochten wordt. Volgens het Israëlische leger zal de aanval doorgaan ‘zo lang als nodig’.

De aanval begon kort na middernacht met luchtaanvallen op het vluchtelingenkamp grenzend aan de stad Jenin. Volgens de VN wonen daar zo’n 17.000 mensen dicht opeengepakt op minder dan een halve vierkante kilometer. Na de droneaanvallen trokken honderden Israëlische soldaten met pantservoertuigen en bulldozers het kamp binnen waarna hevige vuurgevechten uitbraken. “Wat er gaande is, is echte oorlog”, zei een ambulancechauffeur tegen persagentschap Reuters. “Elke keer rijden we met ongeveer vijf tot zeven ambulances en komen we vol gewonden terug.”

Het Israëlische leger spreekt van een ‘antiterreuroperatie’. Het ziet het vluchtelingenkamp, in 1953 opgericht om verdreven Palestijnen te huisvesten, als een ‘bolwerk van terroristen’. Het kamp kent de hoogste werkloosheids- en armoedecijfers van alle 19 vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever en is sinds jaar en dag een toevluchtsoord voor gewapende groepen. In het kamp zijn honderden strijders van de door Iran gesteunde groeperingen Islamitische Jihad en Hamas actief. Die lieten het voorbije halfjaar steeds meer van zich horen. Volgens Israël vonden meer dan vijftig aanvallen plaats vanuit het kamp op Israëlische doelwitten.

Lees verder onder de foto.

© REUTERS

Bewoners vreesden dat Israël een keer zou terugslaan, maar de hevigheid van de lucht- en grondaanvallen komt als een verrassing, zei een lokale hulpverlener tegen The New York Times. “Het kamp is een oorlogsgebied in de volle betekenis van het woord. Het bezettingsleger is uit op wraak. Mensen zijn doodsbang.”

Dodelijk jaar

Het noordelijke deel van de Westelijke Jordaanoever zit al maanden vast in een spiraal van geweld. Lokale Palestijnse milities voeren aanvallen uit, het Israëlische leger houdt geregeld razzia’s en er zijn represailles door extremistische Joodse kolonisten die brandstichten in Palestijnse dorpen. Vorige maand werden vier kolonisten doodgeschoten door Hamas-schutters. Sindsdien nam de druk toe op de regering van Netanyahu om hard in te grijpen.

Lees verder onder de foto.

© EPA-EFE

Minister van Buitenlandse Zaken Cohen liet doorschemeren dat er geen grotere aanval op de Westelijke Jordaanoever komt. “We richten ons op Jenin en dan alleen op de terroristen en hun cellen.” Verwacht wordt dat Israël de operatie zo snel mogelijk wil afronden om een verdere verspreiding van het geweld te voorkomen. Het is nog onduidelijk of de operatie een bredere Palestijnse reactie zal uitlokken. Verschillende toplui van Hamas en Islamitische Jihad riepen alvast op om terug te slaan.

LEES OOK. Vijf doden bij grootschalig Israëlisch offensief op Westelijke Jordaanoever

Dit jaar was tot nu toe een van de dodelijkste voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in meer dan tien jaar, met meer dan 140 doden in de afgelopen zes maanden. Ook voor de Israëli’s is een van dodelijkste jaren in tijden, met meer dan 30 doden bij Palestijnse aanvallen.