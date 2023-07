Vliegende auto krijgt vergunning voor proefritten en proefvluchten in de VS

In de vliegende elektrische wagen van Alef Aeronautics, die Model A als werktitel meekreeg, zal plaats zijn voor één of twee personen. Je zal er zowel mee kunnen rondrijden als kunnen vliegen, met een autonomie van 320 kilometer rijden en 177 kilometer vliegen. Je kan er gewoon mee parkeren, maar ook verticaal opstijgen en landen zoals een helikopter. En dat voor een aankoopprijs die volgens de start-up rond de 300.000 dollar - iets meer dan 270.000 euro - zal liggen.

De eerste wagens zouden tegen eind 2025 op de markt moeten zijn en zullen ingeschreven worden als low speed vehicles in de VS. Sneller dan 40 kilometer per uur zal je er niet mee kunnen rijden. Volgens het bedrijf moeten ze niet sneller kunnen. “Als de bestuurder sneller wil gaan, moet hij ermee vliegen”, staat op de website van de fabrikant.

Met de vergunning die de FAA Alef Automotive geeft, kan het bedrijf proefritten en -vluchten uitvoeren met als doel demonstraties, onderzoek en ontwikkeling. Plezierreisjes kunnen dus nog niet.

Het is niet de eerste vergunning die de FAA geeft voor een vliegende wagen. Het is wel de eerste keer dat het gaat om een volledig elektrische vliegende auto, en bovendien zegt Alef Automotive dat hun voertuig zich van eerdere vergunden onderscheidt door het vermogen om zowel op de weg als in de lucht te functioneren en te kunnen parkeren op normale parkeerplaatsen.