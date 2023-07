Vrouwenvoetbal minderwaardig? Dit promofilmpje met ‘Mbappé’ en ‘Griezmann’ tackelt het cliché

Op 20 juli start in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. Om aan te tonen dat dat tornooi net zo bekijkenswaardig is als het WK voor mannen, heeft telecomgigant Orange een erg opmerkelijke promovideo gelanceerd. In de hoofdrol: stervoetballers Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Of toch niet?

“De dolle acties van de Franse ploeg die we allemaal vergeten zijn”, zo noemt Orange de video die het telecombedrijf online heeft gezet, met daarin een compilatie van fraaie doelpunten, snelle dribbels en feestende Fransen. Terwijl de commentatoren zowat door het lint gaan, zien we Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni aan de bal, voetbalsterren die Frankrijk wereldkampioen maakten (of toch minstens de verloren finale van 2022 speelden).

“Alleen Les Bleus (de bijnaam van het mannelijke Franse voetbalelftal, red.) kunnen ons deze emoties geven. Toch zijn het niet zij die je zojuist hebt gezien”, krijgen we halverwege de video te lezen. Alvast drie dingen lijken inderdaad niet helemaal te kloppen: de net iets te elegant ogende vormen van de Franse sterren, het feit dat ze het tegen vrouwen opnemen en – toegegeven – de karig volgelopen stadions voor zo’n sterrenensemble.

En inderdaad: wat we te zien krijgen, is een illusie. De promovideo toont natuurlijk het Franse vrouwenelftal, maar werd op allerfraaiste wijze gemonteerd. Kylian Mbappé is eigenlijk Delphine Cascarino, achter de tronie van Antoine Griezmann gaan in werkelijkheid Sakina Karchaoui en Eugénie Le Sommer schuil en dat knappe afstandsschot van Kingsley Coman kwam toch echt van Selma Bacha.

De boodschap, om de vrouwenploeg net zo hard aan te moedigen als de mannen, lijkt alvast aan te komen: reacties op sociale media zijn enthousiast. Al zijn er ook mensen die meteen doorhadden dat ze beetgenomen werden. “Toen ik zag dat Griezmann korte mouwen droeg, wist ik dat er iets mis was”, grapt een twitteraar.

Volgens Orange bewijst de video dat vrouwenvoetbal net zo technisch is als mannenvoetbal. Als de Franse speelsters over evenveel technische bagage beschikken als de makers van de video, komt het alvast helemaal goed voor Les Bleues. Voor de volledigheid: ons land wist zich niet te plaatsen voor het WK.