Senegalese president geen kandidaat voor herverkiezing in 2024

Sall kondigde maandagavond op de openbare omroep aan dat hij geen kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen van 25 februari 2024. Hij streeft dus geen derde mandaat na.

“Er zijn veel speculaties en commentaren geweest over mijn kandidatuur voor deze verkiezingen. Mijn prioriteiten zijn vooral het beheer van een land, van een coherente regeringsploeg die zich inzet in een moeilijke en onzekere sociaaleconomische context”, aldus Sall, die bevestigde dat zijn mandaat van 2019 zijn “tweede en laatste” was.

Grondwet herzien

Macky Sall, verkozen in 2012 en herverkozen in 2019, liet in 2016 de grondwet herzien. Daarin staat dat “niemand meer dan twee opeenvolgende termijnen mag dienen”, maar hij legde uit dat dit hem niet aanging omdat hij zijn eerste termijn al had uitgezeten vóór de hervorming.

Senegal krijgt momenteel te maken met grote spanningen, vooral gestuwd door de veroordeling van oppositieleider Ousmane Sonko. Die kreeg een gevangenisstraf voor twee jaar opgelegd in een zaak rond zedenfeiten, maar volgens Sonko is hij het slachtoffer van een complot dat president Sall tegen hem begon om hem uit de race voor het presidentschap te houden. Bij rellen na zijn veroordeling zijn al zeker vijftien mensen gestorven.