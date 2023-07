Weerbericht: Zomer slaat even aan het kwakkelen

De dag start nog zonnig, maar al snel komen er stapelwolken en hier en daar buien opzetten. In de Ardennen blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. Aan zee kunnen rukwinden tot 50 km/u mogelijk zijn.

In de komende nacht passeert een actieve regenzone met kans op onweer. Tijdens de passage van de buienlijn kunnen rukwinden voorkomen van 60 tot 80 km/u en plaatselijk nog wat meer. De minima liggen tussen 10 en 14 graden.

Woensdag trekt de regenzone snel naar Nederland. Het wordt dan wisselend bewolkt met nog enkele buien, vooral over het noorden van het land. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden. De wind waait meestal matig, maar aan zee waait de wind vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u.

Donderdag start zonnig, waarna stapelwolken in de loop van de voormiddag voorkomen. Rond en iets na de middag zijn de stapelwolken soms talrijk met zwaarbewolkte luchten. Lokaal is een bui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Aan de kust is het zonniger. Tegen de avond verdwijnen de stapelwolken opnieuw. De maxima liggen rond 18 à 23 graden.

Vrijdag wordt het zonnig met een meestal staalblauwe lucht. De maxima liggen tussen 23 en 25 graden in de Ardennen en aan zee tot 27 graden in de Kempen. De wind waait overwegend zwak uit het zuidoosten.

Zaterdag wordt het zonnig, maar in de namiddag komt bewolking opzetten met tegen de avond toenemende kans op onweer vanuit Frankrijk. De maxima liggen tussen 26 en 32 graden. De wind is meestal zwak uit het zuidoosten.

Zondagochtend is er al onweersdreiging aan de Franse grens en over het westen. In de loop van de dag breiden de onweders zich uit over de rest van het land. Het wordt wellicht minder warm, maar nog steeds zwoel, behalve aan zee, met maxima tussen 21 graden aan de kust, 26 of 27 graden in het binnenland en tot 29 of 30 graden in de Kempen en Lotharingen.