Drones onderschept boven Moskou

Het leger meldde vijf neergehaalde drones nabij Moskou en de omgeving van de hoofdstad. Vier drones werden volgens het leger neergehaald door de luchtafweer, de vijfde werd onderschept met elektronische middelen.

Bij de eerste berichtgeving was er lang sprake van drie drones. “Volgens voorlopige rapporten waren drie drones op verschillende momenten op weg naar Moskou. Twee van hen waren vastgelopen in Novaja Moskva (een administratief district in Moskou, red.) en de derde in de Kaloega-regio (regio ten zuiden van regio Moskou, red.)”, aldus een medewerker van de hulpdiensten. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan in het dorp Valuevo, zowat 25 kilometer ten zuidwesten van centrum Moskou, waar brokstukken beland zijn, klonk het. Er zijn ook meldingen van een drone die crashte in Kubinka, waar een luchtmachtbasis is, aldus de medewerker en ook staatspersbureau Ria Novosti verwees naar die plaats op zowat 60 kilometer ten westen van Moskou.

Luchtverkeer

Het luchtverkeer van en naar de Moskouse luchthaven Vnukovo werd wegens de droneaanvallen tijdelijk opgeschort. Zes vluchten werden omgeleid naar twee andere luchthavens van de hoofdstad, Sheremetyevo en Domodedovo. Het luchtverkeer werd stopgezet om 5.10 uur lokale tijd (6.10 uur) tot 8 uur (7 uur). Na 8 uur hervat het verkeer er, aldus de burgemeester van Moskou, Sergey Sobyanin, en de luchtvaartautoriteit.

Er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Wie daar achter zit, is onduidelijk en wordt door Rusland, Oekraïne en anderen betwist. De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, hekelt via berichtendienst Telegram een “terroristische daad” van Oekraïne.