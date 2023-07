Vier doden en vier gewonden bij schietpartij in Philadelphia

Bij een schietpartij in het Amerikaanse Philadelphia, in de oostelijke staat Pennsylvania, zijn maandagavond vier doden en vier gewonden gevallen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Een verdachte is gearresteerd na de schietpartij, in de wijk Kingsessing in het zuidwesten van Philadelphia. De man droeg een kogelvrij vest, en had een geweer en handvuurwapen bij zich.

Onder de slachtoffers zouden zeker twee minderjarigen zijn. Het is nog onduidelijk wat het motief van de dader was. De slachtoffers werden op verschillende plaatsen in de woning gevonden.

Afgelopen weekend kwamen ook al twee mensen om het leven en raakten 28 mensen gewond bij een schietpartij op een buurtfeest in Baltimore, eveneens aan de oostkust. Tot nu toe zijn er dit jaar 339 massale schietpartijen geweest in de Verenigde Staten, volgens het Gun Violence Archive.