Amerikaanse man strijkt 30 jaar lang uitkering van dode moeder op

De moeder van Zampach overleed in 1990 in Japan, maar de man gaf dat overlijden nooit aan bij de Amerikaanse overheid. Die bleef daarom haar uitkering en militair pensioen uitbetalen. In de decennia daarna bleef de man de bankrekeningen van de vrouw gebruiken, door haar handtekening te vervalsen en belastingaangiftes in te dienen.

Zampach wordt nu vervolgd, en heeft schuldig gepleit. De woning van zijn moeder wordt verkocht, de opbrengst gaat naar de overheid.