Eindelijk witte rook bij Anderlecht: akkoord over spits Kasper Dolberg voor 5 miljoen, Van Crombrugge definitief weg?

Eindelijk witte rook: Anderlecht heeft een akkoord met OGC Nice over Kasper Dolberg. De Franse club gaf dat mee toen ze de nieuwe coach voorstelde. De Deense aanvaller komt over naar RSCA voor iets meer dan 5 miljoen euro plus bonus.

Dolberg ondergaat normaal gezien vandaag medische tests en sluit dan aan bij de groep. Hij zal ondanks een moeilijk jaar met vorig seizoen slechts 720 speelminuten de paars-witte aanval moeten dragen.

Anderlecht haalde intussen ook wat geld binnen voor huurling Kristoffer Olsson. De Zweed die indertijd voor dik 4 miljoen euro naar Brussel kwam, wordt nu definitief verkocht aan het Deense FC Midtjylland voor 2,8 miljoen euro.

Van Crombrugge definitief weg?

Daarnaast is ook het vertrek van Bart Verbruggen (20) naar Brighton voor 20 miljoen officieel. De doelman nam met een videoboodschap afscheid van de RSCA-fans. Het is geenszins de bedoeling dat Hendrik Van Crombrugge zijn plaats onder de lat opnieuw inneemt. De keeper heeft intern aangegeven dat hij ondanks de transfer van Verbruggen naar RC Genk wil, waar hij als ervaren speler een gids kan zijn voor de opkomende talenten. Een huur lijkt van de baan. De twee clubs onderhandelen nu over een definitieve transfer.

Dossier Hezze uit de koelkast

De zaak is nooit helemaal afgesloten geweest. Anderlecht werkt opnieuw aan een deal om Santiago Hezze (21) naar Brussel te halen. De Argentijnse middenvelder van Huracan wil zelf naar paars-wit, maar omdat er heel veel tussenpersonen in de transfer betrokken zijn werd het dossier even in de koelkast gestoken. Nu zou er een nieuwe opening zijn. De geruchten dat er 8 miljoen zou worden betaald voor de speler zijn evenwel overdreven. Er wordt gestreefd naar een principeakkoord van zo’n 3,5 à 4 miljoen. Hezze speelde afgelopen weekend nog met Huracan in de Argentijnse competitie, maar kan in het Lotto Park een contract voor 4 seizoenen tekenen. Hij moet na Kasper Dolberg de volgende transfer worden.

(jug, thst, bvv)