Mechelen

“Toen wij hier in 1993 een huis kochten, wilde niemand hier wonen”, zegt Johan Van Steelandt. Dertig jaar woont hij intussen met zijn gezin in Dobbelhuizen in hartje Mechelen. Anno 2023 groeide de woonstraat uit tot een van de duurste van de stad. Al heeft de Mechelaar daar een dubbel gevoel bij.