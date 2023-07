Zij wonen in de duurste straat van stad Antwerpen: “Het zicht op de Schelde is al het geld waard”

Antwerpen

De Cockerillkaai op 1, de Sint-Aldegondiskaai op 2 en de Della Faillelain op 3. Zo ziet de top drie van duurste straten in Antwerpen stad eruit per 1 juli 2023. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van vastgoedplatform Immoweb. Zicht op ’t Scheld, dat mag dus wat kosten. Maar is een optrekje op de Cockerillkaai echt zijn geld waard? “Absoluut”, zeggen de bewoners in koor. “Zolang we goed ter been zijn, krijgen ze ons hier niet weg.”