Code geel voor krachtige rukwinden en intense buien vanaf dinsdagavond: “Lokaal is stormschade mogelijk”

Felle regenbuien en rukwinden tot 90 kilometer per uur: het gaat dinsdagavond en -nacht fel onweren. Het KMI kondigt code geel af, ook NoodweerBenelux is op zijn hoede. “Er kan lokaal stormschade ontstaan”, zegt weeranalist Nicolas Roose.

De zon is dinsdagochtend op de meeste plaatsen nog aanwezig, maar naarmate de dag vordert verdwijnt die. Om plaats te ruimen voor veel minder goed weer. In die mate zelfs dat het KMI code geel afvaardigt voor felle rukwinden en intense regenbuien, van dinsdagavond 23 uur tot woensdagochtend 9 uur.

Ook NoodweerBenelux waarschuwt. “De komende 24 uur berekenen diverse weermodellen een intens gebied met buien dat vanuit Frankrijk komt opzetten”, zegt weeranalist Nicolas Roose. Volgens het KMI mogen we ons verwachten aan 20 literneerslag per vierkante meter in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, al kan het ook elders onweren.

“Naast neerslag moeten we ook aandacht hebben voor mogelijk felle windstoten tot 90 kilometer per uur”, voegt Roose nog toe. Die rukwinden zijn op dit moment potentieel gevaarlijker dan tijdens de wintermaanden, zegt Roose nog. “Omdat er veel bomen vol in blad staan, vangen deze meer wind dan normaal”, zegt Roose nog. “Het is dan ook niet uitgesloten dat er lokaal stormschade ontstaat. We hebben dit ook gezien maandagavond, toen windstoten tot 70 kilometer per uur werden gemeten. Nu zou het dus nog wat harder kunnen waaien.”