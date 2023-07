Opnieuw in de penarie: Neymar krijgt stevige boete na “tientallen overtredingen” bij aanleg van kunstmatig meer aan zijn villa

Het gemeentebestuur van Mangaratiba legde vier boetes op voor “milieuovertredingen bij de aanleg van een kunstmatig meer aan het landhuis van de speler”, klonk het in een verklaring. Onder de “tientallen overtredingen” die werden vastgesteld, bevonden zich volgens de autoriteiten “het uitvoeren van werkzaamheden die onderworpen zijn aan milieucontrole zonder toestemming”, “het opvangen en omleiden van rivierwater zonder toestemming” en “het verwijderen van land en vegetatie zonder toestemming”.

Op 22 juni stelden de autoriteiten naar aanleiding van klachten op sociale netwerken een aantal milieuovertredingen vast op het luxe landgoed, waar arbeiders bezig waren met de aanleg van een kunstmatig meer en een strand. Neymar heeft twintig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de sanctie.

De 31-jarige Neymar herstelt momenteel van een operatie aan zijn rechterenkel, die hij in maart in Doha onderging. De aanvaller kwam sinds februari niet meer in actie en het is nog maar de vraag of hij bij Paris Saint-Germain blijft.

Amper twee weken geleden zat het de Braziliaanse superster al niet mee in zijn privésfeer: hij excuseerde zich toen publiekelijk bij zijn zwangere vriendin na overspel.

