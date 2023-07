Massaal veel dode zeeleeuwen en dolfijnen door giftige algen aan Californische kust: “Het wordt elke dag erger”

De rampspoed is het gevolg van een alg genaamd ‘pseudo-nitzschia’, dat een aminozuur produceert dat bij zoogdieren werkt als een zenuwgif. Bij een soortgelijke uitbraak raakten tientallen dieren ziek, maar dit jaar zijn de gevolgen veel groter.

“We krijgen 30 tot 60 meldingen per uur, meer dan 300 per dag”, aldus Ruth Dover. En haar organisatie is dan nog maar enkel verantwoordelijk voor de regio rond Santa Barbara. “In 35 jaar in deze branche is dit een nooit geziene crisis”, zegt haar partner en collega Sam Dover. Inmiddels zijn al meer dan 1.000 zeeleeuwen ziek geworden of gestorven, en ook nog eens 110 dolfijnen overleden door de alg. En dat zonder rekening te houden met dieren die niet op het strand sterven.

Volgens het California Harmful Algae Risk Mapping System, dat algenpopulaties monitort, ontstond de uitbraak in Santa Barbara. Dat gebeurde uitgerekend in juni, wanneer de zeeleeuwen traditioneel pups krijgen, waardoor 70.000 vrouwelijke exemplaren van de nabijgelegen Channel-eilanden naar de stranden in en rond de stad even ten noorden van Los Angeles komen.

© Channel Islands Marine & Wildlife Institute

Mens en dier

Getroffen dieren zullen op ongewone wijze met hun hoofd schudden. De dieren kunnen ook onvoorspelbaar worden: ofwel lethargisch en levenloos, ofwel agressief. In Los Angeles hebben de autoriteiten strandgangers al gevraagd om afstand te houden van dieren die ziek lijken.

Mensen kunnen ook ziek worden van demoïdezuur, het gif dat de alg produceert. Dat gebeurt vooral door het eten van weekdieren. Symptomen zijn overgeven, buikkrampen, diarree, hoofdpijn en duizeligheid, en in ernstige gevallen ademnood, verwarring, desoriëntatie, hartproblemen, epileptische aanvallen, coma en zelfs de dood.

© Channel Islands Marine & Wildlife Institute

Steeds erger

De wildgroei van de ‘pseudo-nitzschia’-alg is een natuurlijk fenomeen, maar de uitbraken lijken wel intensiever te worden. Daarbij spelen verschillende factoren – zoals de intensiteit van El Nino, activiteit van onderzeese vulkanen, menselijk afvalwater met urine of pesticiden gebruikt in de landbouw – een rol, maar ook de klimaatverandering zorgt voor hoge temperaturen waardoor de algen sneller kunnen groeien.

Zeeleeuwen worden door wetenschappers beschouwd als een zogeheten ‘schildwachtsoort’, die gevoelig is voor fundamentele verschuivingen in ons leefmilieu. “Zeeleeuwen zijn eigenlijk de kanarie in de koolmijn”, zegt directeur Dan Costa van het Institute of Marine Science. “Ze wijzen ons erop dat het klimaat verandert, frequenter en fundamenteler dan voorheen.”