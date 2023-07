De onenigheid tussen Paul Gheysens en Tania Mintjens over de toekomst van het Bosuilstadion blijft de gemoederen beroeren. Ook de supporters zijn verdeeld over wie hun steun verdient: Gheysens, die twee bekers en twee titels naar Antwerpen bracht, of Mintjens, die de verwevenheid van de Great Old met de ‘Heilige Grond’ in steen wil beitelen.