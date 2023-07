Stad Mechelen zet privébewakers in tegen winkeldiefstallen in stadscentrum

De handelaars in de Mechelse binnenstad worden de laatste maanden vaker geconfronteerd met winkeldiefstallen. Om hier sterker tegen te kunnen optreden, gaat het stadsbestuur naast politietoezicht ook privébewakers inzetten die zichtbaar en niet zichtbaar een oogje in het zeil houden. Bovendien komen er bijkomende camera’s in het stadscentrum.

“Mechelen is booming en we trekken heel wat bezoekers aan, maar daarbij zijn soms ook mensen met minder goede bedoelingen. De politie is uiteraard aanwezig en komt tussenbeide wanneer nodig. Maar om permanent extra ogen en handen te hebben in onze winkelstraten, gaan we naast de controles die de politie vandaag reeds in het centrum doet, het toezicht opdrijven door samen te werken met een private beveiligingsfirma”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. Het stadsbestuur wil het proefproject nadien evalueren om te bekijken “of we dit in de toekomst bestendigen tijdens bijvoorbeeld drukkere periodes”.

In Mechelen bestaat er al een vorm van consortiumbewaking in de industriezone Mechelen-Noord, maar het is de eerste keer dat dit toegepast wordt in het stadscentrum. De gesprekken met een private beveiligingsfirma zijn reeds lopende, zodat het extra toezicht snel kan opgestart worden.

In hoofdzaak wordt de focus gelegd op het gebied tussen de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de verbindingsstraatjes tussen de Bruul en de IJzerenleen. Het beveiligingspersoneel zal zowel in uniform als in burger een oogje in het zeil houden en bij meldingen zeer snel ter plaatse kunnen zijn. Het overgrote deel van het winkelcentrum wordt reeds afgedekt met camera’s, niettemin wordt bekeken om extra cameratoezicht te voorzien.