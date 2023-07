PODCAST - VERHALEN VAN OP SPOED 1. Het ongeval van Kieran (13): “Ik ben een moeder die iemands kind doodreed. Dat kan ik heel moeilijk aanvaarden”

Kieran, een jongen van 13, sterft in 2013 bij een ongeval met de fiets. De vrouw die hem aanreed, wil nadien contact opnemen met zijn ouders. In deze podcast vertellen zowel May, de mama van Kieran, als bestuurster Els over hoe het ongeval 10 jaar later blijft nazinderen. “Een ongeval vernielt verschillende levens. Ik kom nog vaak langs die plek, maar ik rij nooit meer in dezelfde richting.”