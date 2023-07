Mandaat van Jens Stoltenberg als secretaris-generaal van NAVO met jaar verlengd

De Noor Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer in functie als secretaris-generaal van de NAVO. De lidstaten zijn overeengekomen om zijn mandaat tot 1 oktober 2024 te verlengen. Dat heeft de militaire alliantie in Brussel meegedeeld.

In een reactie meldt Stoltenberg dat hij “vereerd” is door de beslissing van de NAVO-landen. “De trans-Atlantische band tussen Europa en Noord-Amerika heeft al bijna 75 jaar onze vrijheid en veiligheid verzekerd. In een gevaarlijkere wereld is ons bondgenootschap belangrijker dan ooit”, schrijft hij op Twitter.

Stoltenberg werd op 1 oktober 2014 benoemd als secretaris-generaal van de NAVO. Hij heeft er inmiddels twee termijnen van vier jaar opzitten. Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne werd zijn mandaat uitzonderlijk al met een jaar verlengd, tot 30 september 2023.