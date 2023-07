Ook dat nog: voorzitter bekent dat Barcelona Lionel Messi nog tot 2025 (!) moet uitbetalen

Opvallend nieuws uit Barcelona: voorzitter Joan Laporta vertelt in een interview met de Spaanse krant ‘La Vanguardia’ dat FC Barcelona -ondanks Messi’s vertrek in 2021- een deel van zijn loon moet blijven uitbetalen.

De wegen van FC Barcelona en Lionel Messi scheidden in de zomer van 2021. De Catalaanse club kon niet voldoen aan de Argentijn zijn looneisen, dus besloot hij - met pijn in het hart- andere oorden op te zoeken. In Parijs werd hij herenigd met maatje Neymar, bovendien konden de Qatarese eigenaars wel het gevraagde loon betalen.

Toch was -en is- ook Barcelona hem nog geld schuldig. Het zit namelijk zo: Het vorig bestuur was in tijden van corona tot een akkoord gekomen met de clan Messi. Hoewel de club beloofde zijn loon volledig te betalen, werd er afgesproken dat dit met uitstel zou gebeuren. “Deze uitgestelde betalingen verlopen in 2025”, aldus Laporta. Hoeveel Barcelona hem nog schuldig is, onthulde de voorzitter niet.

Messi’s terugkeer

Op de vraag of de terugkeer van Messi deze zomer realistisch was, antwoordde de voorzitter het volgende: “We hadden een overeenkomst met La Liga waarin afgesproken was dat we een deel van onze beschikbare middelen aan Messi zouden besteden. Dat lieten we weten Jorge Messi maar die vertelde dat Leo een heel moeilijk jaar had gehad in Parijs en dat hij minder druk wilde. Een comeback naar Barcelona zou alleen maar druk meebrengen. We begrijpen zijn beslissing.”

Uiteindelijk koos de Argentijn voor Inter Miami, waar minder druk zou zijn. Al maakte Laporta zich dus sterk dat een eventuele terugkeer wel degelijk financieel haalbaar was.