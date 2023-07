Als er geen akkoord komt, staakt Ryanair: chaos verwacht in Charleroi

De vakbonden CNE en ACV Puls en pilotenvereniging Beca stellen de directie van Ryanair voor een ultimatum: als de Ierse luchtvaartmaatschappij tegen vrijdagmiddag geen ernstig voorstel doet over loons- en arbeidsvoorwaarden, zullen ze staken in het weekend van 15 en 16 juli. Midden in het hoogseizoen dus. En aan de start van het bouwverlof in Wallonië maar ook in delen van Vlaanderen.

Ryanair heeft bij zijn piloten in België aangekondigd dat het een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden wil opzeggen. Daarnaast is er discussie over de lonen. “De piloten stemden bij het begin van de coronacrisis in met een loonsverlaging van 20 procent, maar die is op vandaag nog altijd van kracht. De directie weigert volgens de bonden om te spreken over het stopzetten van die geste, ondanks de terugkeer van de enorme winsten”, zegt Didier Lebbe, permanent secretaris van de CNE.

Topseizoen

Er is een bemiddeling geweest, maar Ryanair zou de aanbevelingen van de bemiddelingscommissie niet toepassen. Als Ryanair geen ernstig voorstel doet, zullen de personeelsvertegenwoordigers daarom oproepen tot staking op 15 en 16 juli. Daarna kunnen nog acties volgen tot oktober 2024, wanneer de Covid-cao afloopt.

Vakbonden verontschuldigen zich nu al bij de passagiers voor de mogelijke gevolgen van een staking. Want twee dagen niet vliegen in het hoogseizoen, betekent dat voor veel mensen hun vakantie in het water valt of met vertraging zal beginnen. Vooral wie vanop Charleroi vertrekt. Het is topseizoen. In een normaal weekend verzorgt Ryanair vanop Brussels South Charleroi Airport zo’n 150 vertrekkende en aankomende vluchten op zaterdag en zondag. Hoeveel dat er in het geviseerde weekend zijn, kan men nog niet zeggen. Bovendien worden ze niet allemaal door een Belgische crew verzorgd. Maar als de vakbonden doorzetten, wordt er wel chaos verwacht.

Overmacht

Brussels Airport vreest geen hinder. “Sinds de Ierse lowcost-maatschappij besloot zijn basis op Brussels Airport te sluiten , vliegen er nog wel Ryanair-toestellen op Zaventem, maar doorgaans niet met Belgisch personeel”, zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli.

Wie op 15 en 16 juli een vlucht heeft vanop Charleroi, kan voorlopig alleen maar afwachten en hopen dat er een akkoord uit de bus komt. In het andere geval zijn er verschillende opties: herboeken naar de volgende beschikbare vlucht, transfer naar een alternatieve vlucht of volledige terugbetaling. Getroffen passagiers zullen in de meeste gevallen ook recht hebben op een bijkomende schadevergoedingen. Al probeerde Ryanair daar in het verleden vanaf te geraken onder het mom van ‘overmacht’.