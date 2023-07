Zonnestroom leveren bracht dit weekend niet op, maar kostte zelfs geld

Gemiddeld 2 euro: dat is wat het afgelopen zondag kostte om na de middag zonnestroom aan het net te leveren. Dat is te horen bij zonnepaneleneigenaars met een zogenaamd ‘dynamisch tarief’. Wie een dynamisch elektriciteitscontract heeft, krijgt uur na uur een andere prijs voor de elektriciteitsproductie die niet in huis wordt verbruikt, maar teruggeleverd wordt aan het net.

Dit teruglever- of injectietarief is gekoppeld aan de groothandelsprijs op de Belgische stroombeurs Belpex. Vorige zondag raakte de stroomprijs overdag op die beurs amper boven nul. Van vier uur in de ochtend tot zes uur ’s avonds werd hij zelfs niet hoger dan nul, met als uitschieter negatieve prijzen (van meer dan 100 euro per 1000 kilowattuur) tussen 14 en 16 uur.

“Ik heb zondag twee euro betaald voor het terugleveren van zonnestroom”, schat Bart Jocqué, een van de allereersten in Vlaanderen met een dynamisch elektriciteitscontract. Energie-expert Tom Nijsen gaat ervan uit dat het zelfs vijf euro gekost kan hebben, zeker voor gezinnen met een maximale zonnepaneleninstallatie op het dak. Hijzelf schakelde zijn installatie uit. “Als test”, voegt hij eraan toe. Nijsen werkt mee aan een proefproject van de energiecoöperatie Ecopower rond dynamische tarieven. Hij werkt voor de energiecluster Flux50, die zich toelegt op innovatie in de energietransitie en de energetische renovatie in Vlaanderen.

Beter sturen

Nijsen zegt dat hij nog andere zonnepanelenbezitters kent die hun installatie zondag hebben uitgeschakeld, of die hun zonnestroomproductie hebben beperkt tot het eigen verbruik. De les die hij trekt uit de negatieve prijzen is dat het in de toekomst almaar belangrijker zal worden om de zonnestroomproductie beter te sturen. Dat zou neerkomen op je productie beter afstemmen op het eigen verbruik en zo veel mogelijk vermijden terug te leveren aan het net als de prijzen negatief zijn. “De absolute prioriteit voor wie momenteel investeert in zonnepanelen is om een omvormer te hebben die het eigen verbruik volgt.”

“De negatieve elektriciteitsprijzen van zondag kostte maar een paar euro’s, maar wie zonnepanelen heeft, moet er rekening mee houden dat negatieve stroomprijzen meer en meer zullen voorkomen”, waarschuwt hij. Zo steeg tussen 2018 en 2021 het aantal uren met negatieve prijzen van 9 naar 159. Vorig jaar was er wel een terugval naar 112 uren. Dat blijkt uit rekenwerk van de Creg, de federale energieregulator. 112 uren is gelijk aan iets meer dan een procent van een heel jaar.

Nog altijd voordeel

Bart Jocqué vindt dat wie een dynamisch contract heeft zich niet mag blindstaren op de impact van een paar uren negatieve stroomprijs. “Ik bekijk de stroomrekening op maandbasis. En dan stel ik vast dat het voordeel van een dynamisch tarief veel groter is dan het nadeel.”

Het merendeel van de Vlaamse gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter levert overigens zonnestroom terug aan het net tegen een variabel tarief. Die prijs schommelt ook mee met de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de energiebeurzen. Het grote verschil met een dynamisch contract is dat bij een variabel contract de leverancier maar om de maand of zelfs drie maanden het tarief aanpast.

