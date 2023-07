Meerdere gewonden nadat auto inrijdt op mensenmassa in Tel Aviv, Hamas prijst “heroïsche” aanval

Bij een vermoedelijke aanslag waarbij een auto is ingereden op een mensenmassa in de Israëlische stad Tel Aviv zijn meerdere gewonden gevallen. De dader zou ook een steekwapen hebben gebruikt om burgers aan te vallen. De chauffeur van de wagen werd “geneutraliseerd”.

De Israëlische hulpverleningsorganisatie Magen David Adom spreekt van minstens vijf gewonden die ter plaatse worden behandeld. Zaka, een andere hulpverleningsorganisatie, spreekt van tien gewonden van wie er meerdere in kritieke toestand zijn.

Een politiewoordvoerder heeft de aanval in het noorden van Tel Aviv bevestigd. “Er is sprake van een terroristische aanslag”, luidt het. Zij spreken over zeven gewonden, van wie er drie erg aan toe zijn. De politie laat ook weten dat ze erin geslaagd zijn om de aanvaller te “neutraliseren.”

Het incident vond plaats in een commerciële buurt in Tel Aviv. Volgens mediaberichten zou het gaan om een 23-jarige man afkomstig van een dorp nabij Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Hij zou voor een medische behandeling Israël zijn binnengereden.

Lof van Hamas

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas prijst de aanval. Een Hamas-woordvoerder heeft het over een “heroïsche” actie van de automobilist. “De bezetters betalen nu de prijs voor de misdaden die ze tegen ons volk plegen in het vluchtelingenkamp Jenin. We eren de helden die ons volk verdedigen”, klinkt het. Of Hamas zelf achter iets te maken heeft met de aanslag, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk.

Sinds maandagnacht is Israël begonnen aan een grootschalige operatie in Jenin. Daarbij zouden ondertussen al minstens 10 doden zijn gevallen. De Israëliërs zien het vluchtelingenkamp van Jenin als een terroristisch bolwerk.

