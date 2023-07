Mensenrechtenhof veroordeelt Rusland voor loslaten van gezichtsherkenning op betoger

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland veroordeeld voor het gebruik van gezichtsherkenningssoftware om een manifestant in een metrostel te identificeren, lokaliseren en oppakken. Het land moet de man in kwestie bijna 10.000 euro aan schadevergoeding betalen.

De betoger, een dertiger met de Russische nationaliteit, nam in 2019 de metro in Moskou met een kartonnen silhouet van een betoger in de hand en een spandoek waarop stond: “ik riskeer tot vijf jaar voor vreedzame manifestaties.”

De politie vond naderhand foto’s en een video van de manifestatie, omdat ze op sociale media waren gepost. Volgens de man in kwestie gebruikte de politie daarna gezichtsherkenningssoftware om hem te identificeren en te traceren op de beelden van de bewakingscamera’s in de metro van Moskou. Daarna kon de man gelokaliseerd worden toen hij opnieuw de metro nam.

Volgens het Europees Mensenrechtenhof ging Moskou daarmee zijn boekje te buiten. Het ging om een vreedzame manifestatie, klinkt het, die geen bedreiging vormde voor de openbare orde noch de veiligheid.

De Russische staat moet de betoger 9.800 euro morele schadevergoeding betalen. Daar komen nog eens 6.400 euro aan gerechtskosten bij. Rusland werd in maart 2022 uitgesloten uit het Europees Mensenrechtenhof naar aanleiding van de invasie van Oekraïne, maar is nog gebonden aan de arresten over alles wat zich voor 16 september 2022 heeft afgespeeld.