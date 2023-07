Brusselaars kunnen in 2024 zelf stembureau kiezen

De vernieuwing is mogelijk omdat de hele kiesprocedure gedigitaliseerd wordt. Bijzitters moeten de kiezers niet langer manueel registreren op een lijst, maar kunnen dat voortaan elektronisch doen in een centrale databank.

Kiezers kunnen zich daarom aanmelden in eender welk stembureau in de gemeente. Dat is volgens Brussels minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt onder meer interessant voor mensen die via een volmacht moeten stemmen voor iemand anders.