Vakbond wil Delhaize-winkels “onverkoopbaar” maken, bedrijf reageert ontzet: “Onbegrijpelijk”

De vakbond zegt “zoveel en zo lang mogelijk schade te willen toebrengen aan de economische belangen van de groep en de aandeelhouders”. CNE komt ook met een duidelijke boodschap aan kandidaat-overnemers van winkels. “Indien Delhaize erin slaagt onze winkels te verkopen, zullen we ze van zodra ze zijn overgenomen, sluiten. De strijd gaat door”, waarschuwde Felipe Van Keirsbilck, algemeen secretaris van CNE.

Bij Delhaize is een zwaar sociaal conflict aan de gang sinds de supermarkt bekendmaakte de 128 eigen winkels te willen verzelfstandigen. Eerder verscheen al een open brief – ondertekend door verscheidene academici, mensen uit de culturele sector en het sociale middenveld – waarin wordt opgeroepen om Delhaize te boycotten. CNE wil nu die boycot intensifiëren en uitbreiden naar het brede publiek. Ondertekenaars kunnen ook aangeven op de site hoeveel omzet Delhaize mist door hun boycot. De teller stond dinsdag op 57 personen, en – naar eigen zeggen – 270.000 euro gemiste winkelaankopen.

“Onbegrijpelijk”

In een reactie noemt Delhaize de oproep tot boycot “onbegrijpelijk” en staat dit volgens de keten “haaks” op de intentie van het bedrijf , met name winkels open houden en de loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. “We begrijpen de emoties, maar we begrijpen het principe van een boycot niet”, aldus de woordvoerder. “Dit kan niet alleen de toekomst van Delhaize in gevaar brengen, maar ook banen, winkels en leveranciers en de toekomst van veel mensen, onder wie zelfstandigen, die hier niets mee te maken hebben”.