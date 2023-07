Yaya Touré kijkt uit naar samenwerking met Hoefkens bij Standard: “Wil leren van topcoaches als Carl”

Yaya Touré staat komend seizoen nieuwbakken Standard-coach Carl Hoefkens bij als assistent in Luik. De 40-jarige voormalige topspeler wil bij de Rouches veel bijleren over het trainersvak om in de toekomst wie weet ooit een club in de Premier League te trainen. “Ik moet stap voor stap zetten, ik ben op een leertraject”, klinkt het bij de Ivoriaan.

Touré kende een succesvolle internationale carrière. Hij begon bij Beveren in ons land en maakte daarna de overstap naar topclubs als AS Monaco, FC Barcelona en Manchester City. Opnieuw in België wil hij de nodige ervaring opdoen om later ergens T1 te worden. “Dat is mijn plan en idee”, vertelde hij aan het Britse persbureau PA. “Ik sta voor alles open en ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. Of ik mik op de Premier League? Ik weet niet hoe lang het gaat duren, misschien vroeg of laat, maar ik sta er altijd voor open.”

“Ik ben heel geduldig en moet mijn stappen heel voorzichtig en op de juiste manier zetten. Daarom kom ik naar België, want ik wil leren van topcoaches als Carl, die een enorme ervaring heeft”, zei Touré, die als assistent al ervaring opdeed bij het Oekraïense Olimpik Donetsk en het Russische Akhmat Grozny en de jeugd van Tottenham. Een mogelijke terugkeer ooit naar de Spurs, als T1, sluit hij niet uit.

“Als de kans zich voordoet, waarom dan niet? Want wat Tottenham voor me heeft gedaan was ongelooflijk, ze hebben me daar laten werken en me laten ontwikkelen als coach. Voor wat ze voor me hebben gedaan zal ik ze nooit genoeg kunnen bedanken.